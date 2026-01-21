بيان من علماء أهل السنة في كردستان يدعمون فيه قائد الثورة الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة في المركز الإسلامي الكبير غربي البلاد، أن جمعاً من شيوخ وعلماء أهل السنة في محافظة كردستان أصدروا بياناً لدعم قائد الثورة.

وأعلنوا في هذا البيان موقفهم الثابت لنظام الجمهورية الإٍسلامية وشجبهم للتدخلات الخارجية والحرب المعرفية، وأكدوا: نحن دائماً رهن إشارة قائد الثورة الإسلامية و كلنا طاعة لولي أمر المسلمين في العالم. ولكن هذه الطاعة لاتعني إنكارنا أو تغاضينا عن مطالبات الشعب المشروعة، وحقوق الناس التي تم المساس بها على أثر بعض سوء الإدارة، والعقوبات الإقتصادية والاستكبار العالمي.

وجاء في البيان: إن علماء أهل السنة في محافظة كردستان، سواء في مرحلة النضال ضد نظام الطاغوت قبل الثورة الإٍسلامية المباركة، أو في مرحلة انعدام الأمن والاستقرار التي سببتها المجموعات الانفصالية بعد الثورة، وحتى في حرب الدفاع المقدس، كان لهم دائماً حضوراً قيّماً وموقفاً داعماً لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأضاف البيان: إن تقديم أكثر من 85 شهيد من رجال دين أهل السنة في مرحلة نشاط المجموعات الإنفصالية المعادية للثورة والحرب المفروضة من قبل نظام البعث، هي أكبر شهادة لهذا الحضور المثمر.

