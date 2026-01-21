صادرات إيران إلى أوراسيا تسجل نموا بنسبة ۱۶%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح " دهقان دهنوي" اليوم الأربعاء في اجتماع حول التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمعرض الدولي الأوراسي مع كبار مديري الوكالات المعنية: لقد شهدنا هذا العام نمواً كبيراً في الصادرات وقد استغل القطاع الخاص ورجال الأعمال هذه الفرصة التجارية مع الدول الأعضاء الخمس في الاتحاد الأوراسي.

وتابع قائلاً: نحن نعمل على إعداد اتفاقية مع أوراسيا، في حين أننا كنا نملك سابقاً اتفاقية تجارة حرة.

وقال رئيس منظمة تطوير التجارة الإيرانية في إشارة إلى إمكانات التصدير لدى البلاد: لدينا طاقة تجارية كبيرة مع أوراسيا، إذ تبلغ طاقتنا التجارية مع روسيا ۱۲ مليار دولار وعلینا استخدام هذه القدرات .

وأضاف دهقان دهنوي: نسعى إلى تحديد مجالات للتفاوض والتعاون بين رجال الأعمال الإيرانيين وأعضاء أوراسيا وأحد أهم هذه المجالات هو معرض أوراسيا.

وأشار إلى إقامة ثلاث دورات من معرض إيران-أوراسيا التجاري وقال: هذا العام، ستقام الدورة الرابعة من هذا المعرض في الفترة من ۱ لغایة ۴ فبراير وينبغي أن يصبح هذا المعرض منصة لعرض القدرات التجارية لإيران.

وصرح قائلاً: هذا العام، سیعقد اجتماع التعاون الاقتصادي بين إيران وأوراسيا بالتزامن مع المعرض لزيادة تقارب إيران وتفاعلها مع أعضاء هذه الدول.

/انتهى/