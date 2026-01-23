70% من صادرات البلاد إلى قطر تتم عبر موانئ محافظة بوشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أرسلان زارع، خلال لقائه نائب وزير شؤون المعادن بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، قال: "تشير الإحصاءات إلى تصدير أكثر من 100 طن من البضائع والمنتجات إلى قطر يوميًا من ميناء دير، ما يُؤكد المكانة البارزة لهذا الميناء في التبادلات التجارية الإقليمية".

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى الطاقة الاحتياطية المؤكدة لوحدات التعدين العاملة في هذه المحافظة، والتي تبلغ 2.7 مليار طن، وطول ساحلها البالغ 900 كيلومتر، فإن إنشاء ميناء متخصص لتصدير المعادن يُعدّ ضرورة استراتيجية".

أكد زارع: بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمحافظة بوشهر في مجال التصدير، فإن إنشاء هذا الميناء من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في صادرات البلاد من المعادن.

وأشاد بإنشاء مكتب خدمة متخصص لقطاع التعدين في محافظة بوشهر، بهدف تسريع حل مشاكل وحدات التعدين، مضيفًا: تتمتع هذه المحافظة بإمكانيات واسعة في مجالات الزراعة والسياحة والتعدين والإنتاج الاقتصادي، والتي تُسهم بدورٍ هام في النمو الاقتصادي للبلاد.

وذكّر زارع: تُعدّ احتياطيات البيتومين الطبيعي ومناجم الجير وأكسيد المغنيسيوم من أهم الموارد المعدنية في محافظة بوشهر، والتي تتطلب تخطيطًا دقيقًا لاستغلالها الأمثل.