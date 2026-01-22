  1. إيران
اعتقال 40 من مثيري الشغب في "نائين" في أصفهان

قال قائد قوى الأمن الداخلي في نائين: خلال عمليات خاصة لشرطة المدينة، تم اعتقال 40 من مثيري الشغب في المدينة، منهم 12 قيادي ومدبر لأعمال العنف والشغب خلال الأيام الأخيرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال العقيد حسن ابراهيمي، قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة نائين في محافظة أصفهان، في حديثه مع مراسل الوكالة: نتيجة لأعمال العنف والشغب خلال الأيام الأخيرة في المدينة، بدأت قوى الأمن على الفور عمليات موسعة لاعتقال الضالعين ومدبري هذه الأحداث.

وأضاف: في هذا الصدد، ونتيجة لجهود رجال الأمن والاستخبارات، تم اعتقال 40 شخص، منهم 12 من المدبرين الأصليين لأعمال الإحراق والتخريب للممتلكات العامة والخاصة.

وتابع قائد شرطة المدينة: تم تسليم المتهمين وملفاتهم إلى الجهاز القضائي لطي الإجراءات القانونية بحقهم، نحن لن نسمح لأي شخص بالمساس بأمن المجتمع والمواطنين.

