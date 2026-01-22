اعتقال 15 من قيادات أعمال الشغب والفوضى في هرمزجان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي بيان للعلاقات العامة لفوج الإمام السجاد عليه السلام، أعلنت استخبارات الحرس الثوري اعتقال 15 من قيادات الأصلية لأعمال العنف والشغب الأخيرة في هرمزجان.

وحسب البيان فإن هذه القيادات الإرهابية المسلحة أقدمت بأوامر من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية على إحراق وتخريب مساجد وحسينيات، وممتلكات عامة وخاصة، وزعزعة الأمن العام، وإيجاد حالة من الرعب والترهيب بين العامة، والإعتداء على مراكز أمنية وعسكرية، والهجوم على مركز "خليج فارس" ومركز "جزيرة كيش" للإذاعة والتلفزيون.

وجاء في البيان أنه خلال عملية الإعتقال، عُثر على أسلحة نارية وبيضاء وأجهزة ممنوعة كانت بحوزة المتهمين.

