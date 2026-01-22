بزشكيان: المؤامرة الامريكية الصهيونية انتقام من الشعب الايراني لهزيمتهم في حرب الـ 12 يوما

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه كتب الرئيس مسعود بيزكيان في رسالة: إن المؤامرة الأمريكية الصهيونية كانت انتقامًا من الأعداء لهزيمتهم في حرب الأيام الاثني عشر.



وفيما يلي النص الكامل لرسالة الرئيس الايراني:



بسم الله الرحمن الرحيم



أيها الشعب الإيراني الكريم



لقد مررنا جميعًا خلال الأسابيع الماضية باختبار عسير ومؤلم، ترك فينا معاناة عميقة. هذه الأحداث المريرة كانت مؤلمة للغاية وغير مقبولة بالنسبة لي كرئيس لكم وممثل منتخب. لقد حوّلت مؤامرة أعداء إيران ساحة الاحتجاج المدني المشروع للشعب إلى معركة دموية عنيفة، أسفرت عن استشهاد ما يقرب من ثلاثة آلاف مواطن من هذه الأرض، وإصابة آلاف آخرين بجروح جسدية ونفسية.



نفس الأيدي الملطخة بالدماء التي استهدفت أكثر من ألف امرأة ورجل وشاب وطفل وعالم وجنرال من هذه الحدود والأرض خلال حرب الأيام الاثني عشر، خرجت اليوم من جديد، وبمشاركة عدد من المرتزقة، حوّلت الاحتجاج، وهو حق طبيعي لمجتمع حيوي ونشط، إلى غضب عارم حوّل مئات المساجد والمدارس والأماكن العامة والممتلكات الوطنية إلى رماد. فُقدت أرواح ثمينة، وغرقت أجساد عزيزة في الدماء. كان استشهاد ما يقرب من 2500 شخص بريء وحراس أمن خلال أيام قليلة من الفوضى وانعدام الأمن حدثًا مؤلمًا وتجربة قاسية للغاية مرّت بها إيران الحبيبة، كغيرها من التجارب العظيمة. كانت المؤامرة الأمريكية الصهيونية في يناير انتقامًا جبانًا من أعداء الأمة الإيرانية لهزيمتهم في حرب الأيام الاثني عشر.



اليوم، أنعى جميع الأرواح التي أُزهقت، وأتعاطف مع كل فرد من أبناء وطني الذين عانوا من حزن ومعاناة شديدين في هذه الأيام. انطلاقاً من المكانة والمسؤولية الناجمتين عن ثقة الشعب الإيراني العظيم، أُذكّر بوعدي القديم بالبقاء حامياً لحقوق الأمة. وقد كلّفتُ فرقاً مختلفة بدراسة متأنية لأسباب وعوامل أدت إلى وقوع هذه الأحداث، وتحديد جذور العنف الرئيسية واستئصالها.



إن الاحتجاج حقٌ طبيعي للمواطنين، والحكومة ترى نفسها مُلزمة بالاستماع إلى أصوات الشعب. وسيتمّ بذل أقصى درجات العناية في التحقيق في ظروف وتهم الموقوفين مؤخراً، حتى يتمّ، بالعدل والإنصاف والرحمة، فصل صفوف المتظاهرين، بل وحتى المخدوعين، عن أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. وتعتبر الحكومة وسيادتها نفسها مسؤولة أمام جميع المتضررين من هذه الأحداث المؤلمة، وستقدم المساعدة والتعاون للشعب الإيراني الحكيم لتعويض الخسائر قدر الإمكان. إن تحديد مواطن الضعف ومعالجتها، والتعلم من التجارب المريرة، سيمهد الطريق للمستقبل، وسيبني الشعب الإيراني العظيم مستقبلاً مشرقاً ومستقراً تحت قيادة قائد الثورة، في ظل وحدته وتماسكه وتضامن القوى الثلاث بإذن الله.