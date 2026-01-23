ايران ترفع مستوى إنذارها مع تناغم في الموقفين العسكري والسياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء وجهت ايران رسائل مباشرة إلى واشنطن وتل أبيب بأن زمن سوء التقدير قد انتهى، وأن أي مواجهة مقبلة لن تكون محدودة أو قصيرة، بل مفتوحة على كل الاحتمالات.

الى ذلك، قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إیران اللواء عبداللهي، تعليقاً على التهديد الأخير للرئيس الأميركي بشن هجوم على إيران: إن الولايات المتحدة تدرك تماماً عواقب أي خطأ في التقدير، مشدداً على أن أي اعتداء على أرض إيران أو أمنها أو مصالح شعبها سيجعل، منذ اللحظة الأولى، جميع المصالح والقواعد ومراكز النفوذ الأميركية أهدافاً مشروعة وحتمية وفي مرمى نيران القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف عبد اللهي أن القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قدرات حقيقية وفاعلة وغير قابلة للمساس، وترتكز على الدعم الشعبي الواسع والإيمان والإرادة الوطنية والاعتماد على الإمكانات المحلية، موضحاً أن هذه القدرات لم تربك الحسابات الاستراتيجية للعدو فحسب، بل أثبتت فاعليتها مراراً على أرض الواقع، وهو ما تدركه جيداً الولايات المتحدة وسائر أعداء الشعب الإيراني.

من جهته، وصف القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، الاحداث الاخيرة في البلاد بانها فتنة اميركية-صهيونية، وأكد حرس الثورة الإسلامية، أن يده على الزناد وحذر الأعداء من مصير مؤلم ومخز في حال شن أي عدوان على ايران.

وحول موقف ايران من الاعتداء على منشآتها النووية خلال حرب الاثني عشر يوما، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديد موقفها بشأن الاعتداء على المنشآت النووية الإيرانية خلال حرب الاثني عشر يوما.

وفيما يتعلق بمطالب المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي بضرورة تفتيش المنشآت الإيرانية التي تعرضت للعدوان، شدد إسلامي على ضرورة تحديد قوانين خاصة بزيارة المواقعِ المعرضة للهجوم أولا، داعيا غروسي إلى توضيح موقفه وتوضيح كيفية وإمكانية الوصول لهذه المنشآت.

وتابع إسلامي أن إيران ورغم التحديات مصرة على المضي في مسار التطور، ولا سيما النووي.

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الأحداث المأساوية الاخيرة التي شهدتها البلاد، كانت مؤامرة من قبل الأعداء، حيث تم استغلال الاحتجاجات السلمية لزرع الفوضى.

وأضاف بزشكيان في بيان أن نحو ثلاثة آلاف شخص، أغلبهم من المواطنين الأبرياء وقوات الأمن استشهدوا جراء أعمال عنف نفذها مرتزقةٌ بدعم خارجي.

وقال إن الدولةَ تميز بين المحتجين السلميين والمنحرفين الذين دمروا المدارس والمساجد والممتلكات العامة، مشيرا الى إجراء تحقيقات دقيقة لتعويض المتضررين.

ودعا بزشكيان الشعب إلى الوحدة تحت قيادة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

/انتهى/