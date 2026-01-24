ايران تستخدام إمكانيات معهد أبحاث الفضاء الإيراني لتطوير الزراعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال هذه الزيارة، تم بحث إمكانيات معهد أبحاث الفضاء في مجالات رصد الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، ومنع تغيير استخدام الأراضي والاستيلاء عليها.

ويوفر استخدام صور قمر خيام الصناعي بدقة متر واحد فرصًا جديدة لرصد وإدارة الموارد الطبيعية والزراعة بدقة أكبر.

وأعلن نويد، خلال هذا الاجتماع، استعداد وزارة الجهاد الزراعي للتعاون وتعزيز التعاون مع معهد أبحاث الفضاء الإيراني للاستفادة من هذه التقنيات الحديثة.

ويمكن لهذا التعاون أن يسهم بشكل كبير في تحسين التخطيط والإدارة واتخاذ القرارات في القطاع الزراعي.

