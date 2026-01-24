  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١:١٥ م

ايران تستخدام إمكانيات معهد أبحاث الفضاء الإيراني لتطوير الزراعة

ايران تستخدام إمكانيات معهد أبحاث الفضاء الإيراني لتطوير الزراعة

استعرض مستشار وزير شؤون الشباب والنخب، خلال زيارته لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني، أحدث إنجازات المعهد، وأكد على الإمكانات الكبيرة لصور الأقمار الصناعية في تطوير وتحسين أداء القطاع الزراعي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال هذه الزيارة، تم بحث إمكانيات معهد أبحاث الفضاء في مجالات رصد الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، ومنع تغيير استخدام الأراضي والاستيلاء عليها.

ويوفر استخدام صور قمر خيام الصناعي بدقة متر واحد فرصًا جديدة لرصد وإدارة الموارد الطبيعية والزراعة بدقة أكبر.

وأعلن نويد، خلال هذا الاجتماع، استعداد وزارة الجهاد الزراعي للتعاون وتعزيز التعاون مع معهد أبحاث الفضاء الإيراني للاستفادة من هذه التقنيات الحديثة.

ويمكن لهذا التعاون أن يسهم بشكل كبير في تحسين التخطيط والإدارة واتخاذ القرارات في القطاع الزراعي.

/انتهى/

رمز الخبر 1967670

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات