٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٤:٠٠ م

ماليزيا: سنواصل العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إيران

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: ستواصل ماليزيا علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع إيران. علاقاتنا مع هذه الدولة باقية على حالها.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: ستواصل ماليزيا علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع إيران. علاقاتنا مع هذه الدولة باقية على حالها.

وأضاف: لقد تواصلتُ شخصياً مع إيران مرتين، وأُوفدنا إليها عدد من الوزراء. في جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية، يجب أن نتصرف بحكمة.

وتابع : نواصل دعمنا ودفاعنا عن حقوق إيران وسيادتها. هذا هو المبدأ الذي نلتزم به. قال رئيس الوزراء الماليزي، رداً على سؤال من أحد أعضاء البرلمان حول ما إذا كان موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران سيؤثر على علاقات ماليزيا أو تجارتها مع إيران

