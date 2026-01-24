شخصيات سياسية ودينية في لبنان تعلن تضامنها مع إيران ورفضها للهيمنة الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء تضامناً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنديداً بحملات التشويه التي تشنها وسائل الإعلام التابعة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية والموساد ضد طهران، أُقيم حفل في بيروت يوم الجمعة.

وشارك في الحفل حشد كبير من الشخصيات السياسية والدينية والإعلامية اللبنانية.

وتم التأكيد خلال الحفل على أن تل أبيب تنشر دعاية إعلامية سلبية واسعة النطاق ضد طهران، مستغلةً حالة الفوضى المفتعلة عبر جماعات موالية للموساد.

وأضاف المشاركون في الحفل أن ما تواجهه إيران هو نتيجة مقاومتها للمشاريع الاستعمارية ورفضها للهيمنة الأمريكية ومصادرة حقوق الشعب.

جددت الفصائل السياسية اللبنانية تأكيد دعمها للشعب الإيراني في مواجهة جميع المؤامرات التي تُحاك ضده.

تجدر الإشارة إلى أنه في يوم الجمعة الموافق 23 يناير (3 فبراير)، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة، قرارًا ضد إيران، يتهمها بالقمع الشديد للمتظاهرين في إيران، وقد تمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتًا، مقابل امتناع 14 عضوًا عن التصويت، ومعارضة 7 أعضاء.

وفي هذا الصدد، أصدرت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بيانًا وصفت فيه قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن إيران بأنه سياسي، ورفضته.

