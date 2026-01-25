  1. إيران
  2. المجتمع
٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١٠:١٦ ص

ضبط 32 ألف لتر من الوقود المهرب في بندر عباس

ضبط 32 ألف لتر من الوقود المهرب في بندر عباس

أعلن قائد شرطة محافظة هرمزجان عن ضبط شاحنة تحمل 32 ألف لتر من الوقود المهرب بقيمة 16 مليار ريال في مدينة بندر عباس.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح العميد علي أكبر جاويدان هذا الخبر قائلاً: "أثناء تنفيذ خطة مكافحة تهريب البضائع، عثر عناصر شرطة الأمن الاقتصادي المتمركزون عند نقطة تفتيش الشهيد ميرزائي في مدينة بندر عباس، أمس، على شاحنة مشبوهة تحمل وقوداً، فأمروها بالتوقف.

وأضاف: "أوقف الضباط الشاحنة لفحصها، وخلال التفتيش، اكتشفوا وصادروا 32 ألف وحدة وقود مهرب بدون ترخيص قانوني".

وصرح قائد شرطة محافظة هرمزجان بأن القيمة المالية للوقود المهرب المضبوط بلغت 16 مليار ريال، وأضاف: "في هذا الصدد، تم القبض على المشتبه به، وفتحت دعوى قضائية، وأحيلت إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، ونُقلت الشاحنة إلى موقف السيارات".

/انتهى/

رمز الخبر 1967701
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات