ضبط 32 ألف لتر من الوقود المهرب في بندر عباس

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح العميد علي أكبر جاويدان هذا الخبر قائلاً: "أثناء تنفيذ خطة مكافحة تهريب البضائع، عثر عناصر شرطة الأمن الاقتصادي المتمركزون عند نقطة تفتيش الشهيد ميرزائي في مدينة بندر عباس، أمس، على شاحنة مشبوهة تحمل وقوداً، فأمروها بالتوقف.

وأضاف: "أوقف الضباط الشاحنة لفحصها، وخلال التفتيش، اكتشفوا وصادروا 32 ألف وحدة وقود مهرب بدون ترخيص قانوني".

وصرح قائد شرطة محافظة هرمزجان بأن القيمة المالية للوقود المهرب المضبوط بلغت 16 مليار ريال، وأضاف: "في هذا الصدد، تم القبض على المشتبه به، وفتحت دعوى قضائية، وأحيلت إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، ونُقلت الشاحنة إلى موقف السيارات".

