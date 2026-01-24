تفكيك شبكة لتهريب الاسلحة في جنوب غرب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محمود ميرفيضي في تصريح له مساء الجمعة: في اطار تنفيذ خطط واسعة لمكافحة تهريب الاسلحة والاعتدة في سياق توطيد الامن المستديم، كشف رجال شرطة الاستخبارات والامن العام في المحافظة عن انشطة شبكة دولية لتهريب الاسلحة الحربية.

واضاف: بعد اسابيع من الرصد والمراقبة التخصصية، تم تحديد 3 من العناصر الرئيسية للشبكة حين نقل شحنة اسلحة الى مدينة ماهشهر ومن ثم جرى اعتقالهم بعد التنسيق مع السلطات القضائية.

وقال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان: في هذه العملية الناجحة، تم ضبط 9100 اطلاقة خاصة ببنادق الكلاشينكوف و 2500 اطلاقة خاصة بالمسدسات.

واشار الى توقيف مركبتين استخدمتا في عملية التهريب وقال: ان المكافحة بلا هوادة للمهربين ومالكي الاسلحة غير المرخصة يعد من الاولويات الرئيسية للشرطة وسيتم التعامل في هذا المجال باقصى درجة من الحزم القانوني.

/انتهى/