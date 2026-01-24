  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١٠:١٤ ص

تفكيك شبكة لتهريب الاسلحة في جنوب غرب ايران

تفكيك شبكة لتهريب الاسلحة في جنوب غرب ايران

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان عن ضبط 11600 اطلاقة وتفكيك شبكة لتهريب الاسلحة في المحافظة الواقعة جنوب غرب ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محمود ميرفيضي في تصريح له مساء الجمعة: في اطار تنفيذ خطط واسعة لمكافحة تهريب الاسلحة والاعتدة في سياق توطيد الامن المستديم، كشف رجال شرطة الاستخبارات والامن العام في المحافظة عن انشطة شبكة دولية لتهريب الاسلحة الحربية.

واضاف: بعد اسابيع من الرصد والمراقبة التخصصية، تم تحديد 3 من العناصر الرئيسية للشبكة حين نقل شحنة اسلحة الى مدينة ماهشهر ومن ثم جرى اعتقالهم بعد التنسيق مع السلطات القضائية.

وقال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان: في هذه العملية الناجحة، تم ضبط 9100 اطلاقة خاصة ببنادق الكلاشينكوف و 2500 اطلاقة خاصة بالمسدسات.

واشار الى توقيف مركبتين استخدمتا في عملية التهريب وقال: ان المكافحة بلا هوادة للمهربين ومالكي الاسلحة غير المرخصة يعد من الاولويات الرئيسية للشرطة وسيتم التعامل في هذا المجال باقصى درجة من الحزم القانوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1967654

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات