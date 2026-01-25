عودة ألف مواطن أفغاني إلى بلادهم يوميا من معبر دوغارون الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جعفر سيد آبادي قال: "حاليًا، وبسبب الأحوال الجوية، يعود ما معدله ألف مواطن أفغاني يوميًا إلى بلادهم من معبر دوغارون الحدودي في مدينة تايباد".

وأضاف المدير العام لشؤون الأجانب واللاجئين في محافظة خراسان الرضوية: "يُقبض يوميًا على عدد من المواطنين الأفغان المقيمين بصورة غير قانونية في إحدى عشرة محافظة، من بينها طهران، من قبل الشرطة، ويتم نقلهم إلى خراسان الرضوية تمهيدًا لإعادتهم، ثم يعودون إلى بلادهم من معبر دوغارون الحدودي مع مواطنين آخرين يقيمون بصورة غير قانونية في خراسان الرضوية".

وأضاف: "تجري حاليًا عملية إعادة المواطنين الأفغان الذين انتهت صلاحية أوراق إقامتهم في عام 2021، ويعود عدد منهم يوميًا إلى بلادهم من معبر دوغارون الحدودي".

وتابع سيد آبادي: "في العام الماضي، غادر 678 ألف مواطن أفغاني معبر دوغارون الحدودي عائدين إلى بلادهم، لكن حتى الآن هذا العام، تجاوز إجمالي عدد العائدين مليونًا ومئتي ألف شخص".

