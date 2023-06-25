عودة 90 ألف مواطن أفغاني من إيران إلى بلادهم في الربيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حسين شرافتي راد ان في ربيع العام الحالي، عاد قرابة 90 ألف مواطن أفغاني إلى أفغانستان عبر حدود دوغارون في مدينة تايباد.

وأضاف: "يشمل هذا الرقم المواطنين الأفغان الذين عرّفوا أنفسهم وأرادوا العودة إلى بلادهم طوعيا أو تم جمعهم من قبل المؤسسات ذات الصلة، من طهران ومناطق أخرى في البلاد ونقلهم إلى مدينة مشهد".

وأوضح المدير العام لقسم الأجانب والمهاجرين في محافظة خراسان الرضوية: "أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية في المعسكر الخاص للمواطنين في مشهد عاد هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم عبر حدود دوغارون".

يذكر انه بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان، توجه عدد كبير من المواطنين الأفغان إلى إيران لأسباب مختلفة، ونتيجة لذلك ازداد عدد اللاجئين الأفغان في إيران.

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