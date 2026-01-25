حماس تثمن حظر بلجيكا عبور طائرات تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها صرحت حماس في بيان الأحد : إنَّ هذا المرسوم يأتي التزاماً بالقانون الدولي، وانسجاماً مع قيم الحقوق والعدالة الإنسانية التي تنتهكها يومياً حكومة الاحتلال الفاشية بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

ودعت الحركة في باينها كل الدول بان تفرض حظرا شاملا على تزويد الاحتلال بالأسلحة التي يستخدمها في عدوانه المستمر ضدّ الأبرياء والمدنيين العُزّل من أبناء شعب فلسطين، والتحرّك الفاعل نحو عزل هذا الكيان المجرم ومقاطعته سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، وتفعيل كل أطر محاكمته على جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وأعلنت وزارة الخارجية البلجيكية عن منع الطائرات التي تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى "إسرائيل" من استخدام المجال الجوي البلجيكي.

وجاء هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس، بمبادرة من وزير الخارجية البلجيكي "ماكسيم بريفو"، ويُلزم جميع الأطراف المعنية بإبلاغ السلطات البلجيكية بتفاصيل أي رحلات جوية تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل، وفق ما نشرته صحيفة “لو سوير” اليومية.

وتهدف الخطوة إلى منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، كما تغلق الثغرات القانونية التي كانت تسمح سابقًا بمرور الشحنات عبر بلجيكا دون تفريغها أثناء التوقفات الفنية للطائرة.

وستتولى سلطات الجمارك ووزارة النقل العامة الفيدرالية في بلجيكا مسؤولية إجراء عمليات التفتيش على هذه الرحلات.

/انتهى/