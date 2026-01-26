  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١١:٠٧ ص

مسؤول في وزارة الخارجية: ينبغي إنشاء منظمة المناطق الحرة الأوراسية

مسؤول في وزارة الخارجية: ينبغي إنشاء منظمة المناطق الحرة الأوراسية

اقترح محمد رضا نظري، المدير العام لمكتب التنسيق الاقتصادي بوزارة الخارجية، إنشاء منظمة متخصصة للتعاون في المناطق الحرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، اقترح محمد رضا نظري، المدير العام لمكتب التنسيق الاقتصادي بوزارة الخارجية، إنشاء منظمة متخصصة للتعاون في المناطق الحرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي.

قال محمد رضا نظري: "في المناطق الحرة، يمكن استيراد البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها بأقل قدر من الرسوم الجمركية. كما يتم في المناطق الحرة تطبيق قوانين التحفيز والدعم لتشجيع وجود المستثمرين الأجانب وممارسة الأنشطة الاقتصادية".

وأضاف: توفر هذه المناطق إعفاءً ضريبياً لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وضماناً لرأس المال والأرباح، وتسهل دخول وخروج رؤوس الأموال. كما يوجد لوزارة الخارجية مكتب في هذه المناطق الحرة، وقد سعت إلى تسهيل دخول وخروج الزوار الأجانب إليها.

/انتهى/

رمز الخبر 1967752
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات