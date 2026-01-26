مسؤول في وزارة الخارجية: ينبغي إنشاء منظمة المناطق الحرة الأوراسية

أفادت وكالة مهر للأنباء، اقترح محمد رضا نظري، المدير العام لمكتب التنسيق الاقتصادي بوزارة الخارجية، إنشاء منظمة متخصصة للتعاون في المناطق الحرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي.

قال محمد رضا نظري: "في المناطق الحرة، يمكن استيراد البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها بأقل قدر من الرسوم الجمركية. كما يتم في المناطق الحرة تطبيق قوانين التحفيز والدعم لتشجيع وجود المستثمرين الأجانب وممارسة الأنشطة الاقتصادية".

وأضاف: توفر هذه المناطق إعفاءً ضريبياً لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وضماناً لرأس المال والأرباح، وتسهل دخول وخروج رؤوس الأموال. كما يوجد لوزارة الخارجية مكتب في هذه المناطق الحرة، وقد سعت إلى تسهيل دخول وخروج الزوار الأجانب إليها.

