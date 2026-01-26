زيادة في الإنتاج اليومي من النفط بأكثر من 63 ألف برميل

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن حميد رضا ثقفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بتروبارس، يوم الاثنين، عن التقدم المحرز: "جاءت هذه الزيادة في الإنتاج نتيجةً لعمليات الحفر، واستكمال الآبار، وإعادة تأهيلها، ومعالجة التربة بالحمض، واستئناف عملية ضخ المياه الجوفية بعد توقف دام عامين في تنفيذ حزم العمل".

وأشار إلى أنه "تم خلال الفترة المذكورة إنجاز حفر 4180 مترًا من الآبار الجديدة، و1626 مترًا من آبار الإصلاح، بالإضافة إلى حفر بئر جديدة واحدة واستكمالها، فضلًا عن حفر بئرين للإصلاح، ورفع نظام التعليق، واستكمالهما".

وفي معرض حديثه عن تحسين أداء الآبار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بتروبارس: "تم أيضًا تنفيذ عمليات معالجة التربة بالحمض وزيادة إنتاج 22 بئرًا بهدف رفع معدل تدفق الإنتاج وتحسين أداء المكامن".

وتابع ثقفي، مشيرًا إلى أن من بين الإجراءات الهامة الأخرى التي اتُخذت خلال هذه الفترة استئناف عملية ضخ المياه الجوفية بعد توقف دام عامين. وهكذا، خلال الأشهر السبعة عشر الماضية، تم تصميم وتصنيع واختبار وتسليم 38 مضخة حفر، بالإضافة إلى جميع ملحقاتها السطحية، من خلال ثلاث شركات تصنيع محلية.

وأكد قائلاً: "نتيجةً لتعاون وتنسيق جهود متخصصي مجموعة بتروبارس، الذين كانوا في طليعة الجهود الاقتصادية المبذولة في حقل جنوب آزادجان خلال هذه الفترة، بلغ إنتاج البئرين رقم 51 و96 في الطبقة رقم 14، وكذلك البئرين رقم 184 و192 في الطبقة رقم 9، ما يعادل إنتاج 1800 برميل يومياً، وهو ما أدى إلى زيادة قياسية في الإنتاج تجاوزت 63 ألف برميل يومياً في هذا الحقل."

