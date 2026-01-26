الشيخ نعيم: قيام الجمهورية الإسلامية هي أكبر ضربة وُجهت الى الولايات المتحدة و"اسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه الامين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم قال في كلمة له في خلال اللقاء الجماهيري تضامنا مع الجمهورية الاسلامية: حزب الله يؤمن بقيادة الولي الفقيه ومرتبط به فكريا وعقائديا، مؤكدا نحن معنيون بمواجهة تهديد ولي الفقيه وقائد الثورة الاسلامية بالاغتيال.

واضاف: نصرخ بصرخة واحدة ونقول "لبيك يا خامنئي"

واكد الشيخ نعيم انه عندما يهدّد ترامب أو غيره الامام الخامنئي يعني أنه يهدّد عشرات الملايين بل أكثر وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه.

وتابع: قيام الجمهورية الإسلامية هي أكبر ضربة وُجهت الى الولايات المتحدة واسرائيل، مؤكدا انه رغم كل المؤامرات والعقوبات والحروب والتضييق، بقيت إيران صامدة وشعلة أحرار العالم.

واضاف الشيخ قاسم: إيران صمدت في حرب الـ12 يومًا واستطاعت تحت قيادة الإمام الخامنئي إفشال مشارع أميركا و"إسرائيل"

واشار الشيخ قاسم إلى انه أراد الأعداء اسقاط إيران من الداخل عبر الوضع الاقتصادي فدسّوا في التظاهرات المخربين الذين استهدفوا القوات الأمنية والشعب وحرقوا المساجد والسيارات والمراكز

وصرح الشيخ قاسم: عدّة جهات خلال الشهرين الماضيين سألونا سؤالًا واضحًا عن تدخلنا في حال هاجمت أميركا و"إسرائيل" إيران وجوابنا نحن مستهدفون بالعدوان المحتمل ومصصمون على الدفاع سنختار في وقتها كيف نتصرف تدخلًا أو عدم تدخل لكن لسنا على الحياد.

واضاف: قال لنا الوسطاء بشكل واضح "اسرائيل" وامريكا تفكران هل ضرب حزب الله اولاً وبعد ذلك ايران افضل؟ او ضرب ايران اولاً وثم ضرب حزب الله افضل؟ او ضرب الاثنين معاً؟

واكد ان كل سرديتنا في كل مواقفنا قائمة على التمسك بحقنا وأرضنا والدفاع عنها بينما سردية الاستكبار قائمة على السلام بالقوة، مشيرا إلى ان قد يقول البعض انه لا يوجد تكافؤ في القوة،من قال ان الدفاع يقتصر على التكافؤ في القوة.