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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٧ ص

آية الله عيسى قاسم: الامام الخامنئي هو حسين عصرنا

آية الله عيسى قاسم: الامام الخامنئي هو حسين عصرنا

دعا قائد الثورة البحرينية آية الله "عيسى قاسم" الى ضرورة صبّ الجهود لدعم حكومة ولاية الفقيه، مؤكّداً على ان قائد الثورة الاسلامية في ايران هو بمثابة حسين عصرنا.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة البحرينية آية الله "عيسى قاسم" دعا الى ضرورة صبّ الجهود لدعم حكومة ولاية الفقيه، مؤكّداً ان قائد الثورة الاسلامية في ايران بمثابة حسين عصرنا.

وقال سماحة الشيخ ان ايران اليوم تتمتع بنعمة قيادة ولي الفقيه، وان نصرته بمثابة نصرة الامام الحسين(ع).

وقال قائد الثورة البحرينية: "تتوجّه افكارنا لاهمية موضوع التمحور حول دور القيادة الحكيمة للدين والتي هي محط الرضا الإلهي، وهذه الزعامة في عصرنا وفي عصر الغيبة تتجسد في زعامة الفقيه العادل الخبير الكفء".

واردف الشيخ بالقول: "ان ايران الاسلامية اليوم تنفرد بنعمة زعامة ولاية الفقيه والتي تقوم بنصرة الاسلام وهي نفسها نصرة الامام الحسين(ع)، وان الايمان بولاية الامام الحسين(ع) يصدق بالولاء الصادق لولي الفقيه، انه حسيني ويقف اليوم امام الآلاف من امثال يزيد في العالم".

/انتهى/

رمز الخبر 1907369

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