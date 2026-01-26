السفارة الإيرانية في بيروت تدين العدوان الصهيوني على الأراضي اللبنانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، ردًا على العدوان الصهيوني المتجدد على الأراضي اللبنانية، على حسابها الرسمي في برنامج X: "ندين بأشد العبارات العدوان الوحشي للكيان الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان ووادي البقاع، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين".

وأعلنت السفارة الإيرانية: "إن استمرار اغتيال المدنيين الأبرياء، وانتهاك سيادة لبنان، وتطبيع هذه الهجمات، لن يغير من حقيقة أنها جرائم شنيعة، بل سيزيد من وعي الشعب اللبناني بحجم العدوان الصهيوني وعزمه على المقاومة".

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الصهيوني داهم صباح اليوم مرتفعات "جبور" في جنوب لبنان وقصفها.

تشير التقارير إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت "وادي البرغز" ومرتفعات "الريحان" في جنوب لبنان عدة مرات.