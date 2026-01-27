السفارة الإيرانية تدين تصريحات وزير خارجية الكيان الصهيوني في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الذي صدر فجر الثلاثاء: ان "ممثل الكيان الذي بُني على أساس الاغتيال والاحتلال والإبادة الجماعية الاستعمارية للشعب الفلسطيني، والذي ارتبطت طبيعته بالاحتلال والإرهاب الحكومي والفصل العنصري، وسجله حافل بالجرائم المنظمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وخاصة المجازر الواسعة بحق النساء والأطفال، يفتقد لأي شرعية قانونية أو أخلاقية للتحدث عن حقوق الإنسان أو الشؤون الداخلية للدول الأخرى."

وأكدت السفارة الإيرانية في باكو أن التصريحات "المخادعة" لوزير خارجية الكيان الصهيوني خلال زيارته لجمهورية أذربيجان، هي محاولة يائسة لتحويل انتباه الرأي العام العالمي عن الضغوط المتزايدة بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان.

وأعرب البيان عن أسفه لتوفير منصة لممثل هذا الكيان غير الشرعي والمجرم لتغطية جرائمه، وطرح ادعاءات واهية وترهات ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية في باكو.

وشددت السفارة الايرانية في باكو في ختام البيان على العلاقات العميقة والتاريخية والوثيقة التي لا تنفصم بين الأمة الإيرانية والأذربيجانية، وذكرت بضرورة اليقظة إزاء مثل هذه الأفعال المثيرة للفتن والتدخلية من قبل الكيان الصهيوني، والتي تهدف إلى تخريب العلاقات بين البلدين وإيجاد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الصهيوني قد ادعى، يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني في باكو، وعبر الإسقاط المتعمد فيما يتعلق بدور إسرائيل في التدخل الإرهابي في الشؤون الداخلية الإيرانية، ودون الإشارة إلى الجرائم الواسعة النطاق لهذا الكيان التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من أهل غزة وفلسطين المظلومين في السنوات الأخيرة، ادعاءات حول استخدام طهران للعنف ردًا على مثيري الشغب المسلحين.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي كان قد أوضح، في اتصال هاتفي مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الأحداث الأخيرة في إيران التي بدأت بتجمعات سلمية للشعب بمطالب اقتصادية ونقابية ثم تحولت إلى العنف بتدخل عناصر إرهابية، مؤكدًا الدور المباشر للكيان الصهيوني في تسليح وتنظيم الإرهابيين المسلحين ودعم الولايات المتحدة لهم.

