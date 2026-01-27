  1. إيران
من مقبرة الشهداء إلى المحكمة الدولية، تشكيل محاكمة تفجيرات كرمان

عُقدت جلسة المحكمة للنظر في الدعوى التي رفعتها عائلات الشهداء وقدامى المحاربين في الحادث الإرهابي الذي وقع في مقبرة شهداء كرمان ضد تنظيم داعش والحكومة الأمريكية بصفتها راعية له.

أفادت وكالة مهر للأنباء، عُقدت جلسة المحكمة للنظر في دعوى عائلات شهداء وقدامى المحاربين في حادثة التفجير الإرهابي في مقبرة شهداء كرمان، وذلك في الدائرة 55 من محكمة طهران الخاصة بالتقاضي الدولي في محافظة كرمان.

في 3 يناير/كانون الثاني 2024، الموافق للذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، وقع انفجاران في مقبرة شهداء كرمان، تبنّتهما جماعة داعش الإرهابية. أسفر هذا الحادث عن استشهاد 97 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العديد بجروح.

في بداية الإعلان الرسمي للمحكمة قال القاضي: "تنظر الدائرة 55 من محكمة طهران الخاصة بالتقاضي الدولي في دعوى 335 مدعياً، بينهم مواطنون إيرانيون وبعض الأجانب، نيابةً عن 55 مدعى عليه، يطالبون فيها بتعويضات مادية ومعنوية وعقابية عن العمل الإرهابي الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي المدعوم من حكومة الولايات المتحدة".

وأضاف: "ترى هذه المحكمة نفسها مختصة بنظر في هذه القضية استناداً إلى القوانين السارية، وذلك لأن المادة 34 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنص على أن التقاضي حق أصيل لكل فرد، ولكل فرد، سواء كان إيرانياً أو غير إيراني، مقيماً على الأراضي الإيرانية، الحق في رفع دعوى قضائية نيابةً عن أي شخص انتُهكت حقوقه".

