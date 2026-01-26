بزشكيان: امريكا واوروبا لا تباليان بالشعب الايراني وهدفهم نفطه وثرواته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان قال خلال اجتماع مع محافظي المحافظات الإيرانية: ما حدث كان مؤامرة موجّهة بالكامل، والهدف كان تفكيك البلاد من خلال إشعال حرب وصراع داخليين.

واضاف بزشكيان: الولايات المتحدة وأوروبا تتظاهران بالدفاع عن حقوق الإنسان في حين أنهما دعمتا أبشع وأشد الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، كما دعمتا رسمياً مثيري الشغب وأعمال العنف في الأحداث الأخيرة.

واشار بزشكيان إلى ان الولايات المتحدة وأوروبا لا تُباليان بقتل الشعب الإيراني، وهدفهما وطمعهما هو نفط وغاز وموارد وثروات هذا الشعب.

واكد بزشكيان ان أحد المجالات الرئيسية التي ركز العدو عليها لضرب البلاد هو معيشة الناس.