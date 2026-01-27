  1. إيران
  2. السياسة
٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٣:٠٢ م

الخارجية الايرانية تدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني في اغتيال مذيع قناة المنار

الخارجية الايرانية تدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني في اغتيال مذيع قناة المنار

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة العمل الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بالاعتداء على لبنان واغتيال مذيع قناة المنار، علي نور الدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية تعازيه لعائلة علي نور الدين وللمجتمع الإعلامي اللبناني في استشهاده، واصفاً عمل الكيان الصهيوني بالجريمة الشنيعة والإرهابية، والانتهاك الصارخ للقواعد الأساسية للقانون الدولي التي تحظر أي اعتداء على العاملين في مجال الإعلام، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والسلطات القانونية والجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ومحاسبته.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى استمرار انتهاك النظام الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، والهجمات المتواصلة على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبنان، مؤكداً على المسؤولية الجماعية لدول المنطقة والمجتمع الدولي في مواجهة خروج النظام الصهيوني عن القانون ونزعته الحربية.

/انتهى/

رمز الخبر 1967814
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات