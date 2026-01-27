الخارجية الايرانية تدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني في اغتيال مذيع قناة المنار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية تعازيه لعائلة علي نور الدين وللمجتمع الإعلامي اللبناني في استشهاده، واصفاً عمل الكيان الصهيوني بالجريمة الشنيعة والإرهابية، والانتهاك الصارخ للقواعد الأساسية للقانون الدولي التي تحظر أي اعتداء على العاملين في مجال الإعلام، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والسلطات القانونية والجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ومحاسبته.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى استمرار انتهاك النظام الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، والهجمات المتواصلة على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبنان، مؤكداً على المسؤولية الجماعية لدول المنطقة والمجتمع الدولي في مواجهة خروج النظام الصهيوني عن القانون ونزعته الحربية.

/انتهى/