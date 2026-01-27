نقابة محرري الصحافة اللبنانية دانت استهداف الاعلامي علي نور الدين

أفادت وكالة مهر للأنباء استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، الإعتداءات إسرائيل المتكررة على الصحافيين والاعلاميين والمصورين اللبنانيين الذين يؤدون مهماتهم على أرض الميدان، كما حصل في بلدة قناريت الاسبوع الماضي، وها هي اليوم تستهدف الاعلامي في قناة “المنار” علي نور الدين في صور، الذي استشهد منضما إلى من سبقه من زميلات وزملاء، في انتهاك صريح للقوانين والعهود والمواثيق الاممية والدولية، خصوصا ان الشهيد المغدور لم يكن في مكان عمله، ولم يكن في مهمة إعلامية.

لم تعد الشكوى تجدي، وكذلك رفع الصوت في زمن انقلبت فيه القيم وتبدلت المعايير، وبات الباطل قاعدة والحق شواذها. التعازي الحارة لأسرة قناة “المنار” ولذوي الشهيد.

