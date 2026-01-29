الخارجية الايرانية تستدعي السفير الألماني لدى طهران

وافادت وكالة مهر للانباء انه استدعى علي رضا يوسفي، مساعد وزير الحارجية الايراني والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية، سفير ألمانيا، أكسل ديتمان، إلى وزارة الخارجية اليوم (الخميس) عقب التصريحات التدخلية والمُستفزة للمستشار الألماني ضد إيران، والمواقف الاستفزازية لمسؤولي ألمانيا تجاه القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال هذا الاستدعاء، نُقل إلى سفير ألمانيا احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على المواقف التدخلية وغير المسؤولة للمسؤولين الألمان.

وأشار المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية، مستذكراً دعم ألمانيا لنظام البعث العراقي، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات على إيران، ورفضها اتخاذ أي إجراء لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي إرسال هذه الأسلحة أو تعويضهم عن الأضرار والإصابات الناجمة عنها، مؤكداً أن ادعاء ألمانيا بالتعاطف مع حقوق الإنسان لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع واقعها.

كما لفت علي رضا يوسفي الانتباه إلى دعم ألمانيا المطلق للإبادة الجماعية الفلسطينية، فضلاً عن التصريحات السخيفة التي أدلى بها مسؤولون ألمان خلال حرب الأيام الاثني عشر التي فرضها الكيان الصهيوني على إيران، مؤكداً أن المستشار الألماني لا يملك أي صفة أخلاقية للحديث عن حقوق الإنسان للإيرانيين.



وأشار مدير عام الشؤون الأوروبية الغربية بوزارة الخارجية، في معرض حديثه عن الدور الفريد الذي يضطلع به الحرس الثوري في مكافحة الإرهاب وحماية أمن إيران وسيادتها الوطنية، إلى أن أي إجراء يهدف إلى تصنيف أي جزء من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على أمن إيران وسيادتها الوطنية، وسيُقابل حتمًا برد فعل من إيران.

وأوضح السفير الألماني أنه سينقل الاعتراض والرسائل الواردة إلى برلين.