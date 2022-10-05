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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٨ ص

ردا على التصريحات التدخلية لبريطانيا؛

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني الى الوزارة

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني الى الوزارة

استدعت الخارجية الايرانية السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية بسبب التصريحات التدخلية لمسؤولي هذا البلد في شؤون الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردا على التصريحات التدخلية لمسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، تم استدعاء  السفير البريطاني في طهران سايمون شيركليف إلى وزارة الخارجية .

وأكد مدير عام أوروبا الغربية بوزارة الخارجية في هذا الاجتماع: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ترفض وتدين بشدة تدخل وزارة الخارجية البريطانية في الشؤون الداخلية لإيران على اساس تفسيرات وهمية واستفزازية.

وأضاف: "للأسف، يظهر الجانب البريطاني بإصداره تصريحات أحادية وانتقائية، مشاركته في سيناريوهات العملاء الذين يعملون في هذا البلد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال هذا المسؤول بوزارة الخارجية في بلادنا أيضًا: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستنظر في الخيارات الممكنة ردًا على أي إجراءات غير عادية من الجانب البريطاني.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1926966
https://ar.mehrnews.com/news/1926966/

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