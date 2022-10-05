الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني الى الوزارة

وكالة مهر للأنباء ، انه ردا على التصريحات التدخلية لمسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، تم استدعاء السفير البريطاني في طهران سايمون إلى وزارة الخارجية . وأفادت، انه ردا على التصريحات التدخلية لمسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، تم استدعاء السفير البريطاني في طهران سايمون شيركليف إلى وزارة الخارجية .

وأكد مدير عام أوروبا الغربية بوزارة الخارجية في هذا الاجتماع: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ترفض وتدين بشدة تدخل وزارة الخارجية البريطانية في الشؤون الداخلية لإيران على اساس تفسيرات وهمية واستفزازية.

وأضاف: "للأسف، يظهر الجانب البريطاني بإصداره تصريحات أحادية وانتقائية، مشاركته في سيناريوهات العملاء الذين يعملون في هذا البلد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال هذا المسؤول بوزارة الخارجية في بلادنا أيضًا: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستنظر في الخيارات الممكنة ردًا على أي إجراءات غير عادية من الجانب البريطاني.

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