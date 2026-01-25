ايران ترفع دعوى قضائية ضد اميركا والكيان الصهيوني والجماعات الارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في أعقاب الاحداث الأمنية والاستشهاد الجماعي لأفراد مدنيين عُزّل والمدافعين عن أمن خلال الفتنة الصهيونية الأميركية الاخيرة في ايران، أُقيمت مراسم صباح اليوم، للكشف عن شكوى جنائية ودعوى قضائية ضد الحكومة الاميركية الراعية للإرهاب، والكيان الصهيوني، والجماعات الإرهابية، وشخصيات بارزة مرتبطة بالجماعات المعادية للثورة الاسلامية.

وقد نُظّمت هذه الدعوى في سياق مطالبة السلطات الدولية بمواجهة الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الدول المذكورة للإرهابيين وأعمالهم التخريبية، لا سيما بعد تدمير الممتلكات العامة والأضرار الجسيمة التي لحقت بالشعب الإيراني .

وأُقيمت هذه المراسم بحضور شخصيات بارزة، من بينهم العميد سهراب سهراب، علي شمخاني، وعلي نيكزاد، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وتضمنت المراسم أيضاً حضوراً رمزياً لعدد من عائلات الشهداء والمضحين.

وخلال هذا الحدث، جرى التأكيد على أن هذه الفتنة، إلى جانب الخسائر المادية والاقتصادية، قد ألحقت أضراراً نفسية بالغة بعائلات الشهداء والمضحين، كما أنها تُهدد الأمن العام للشعب الإيراني.

وشدد المسؤولون على ضرورة التصدي بجدية لمن يقفون وراء هذه الفتنة، ودعموا الجهود القانونية لاستعادة حقوق الشعب الإيراني والتعويض عن الخسائر التي لحقت به.

وفي الختام، تم توجيه شكر خاص لعائلات الشهداء والمضحين في هذه الحادثة، ودُعيت جميع المؤسسات الدولية إلى الوقوف إلى جانب إيران الإسلامية في مواجهة التهديدات الإرهابية ورعاتها.

