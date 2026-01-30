شباب العراق: إمامنا اليوم هو آية الله الإمام السيد علي خامنئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انطلقت المسيرة من قرب جامع بقية الله الكبير في شارع فلسطين، وانتهت بالمرور عبر عدة مناطق في بغداد.

يقول أحمد الكعبي، أحد المشاركين في مسيرة بغداد: نعلن مجدداً براءتنا من سلالة يزيد وشيطان هذا العصر الذي تجلى في أمريكا وإسرائيل. سنبقى شوكةً في خاصرتهم ومخططاتهم.

يقول حيدر مالك: إمامنا اليوم هو آية الله الإمام السيد علي خامنئي، ونقول له كما قال له أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام): لو قُتلنا ثم أُحرقنا ثم نُثر رمادنا في الهواء، وتكرر هذا الأمر آلاف المرات، يا ابن فاطمة الزهراء (عليها السلام)، فلن نتركك وحدك أبدًا.

