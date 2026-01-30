دعم باكستاني شامل لإيران في مواجهة التهديدات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء عقب التصريحات التهديدية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران وقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، نظم سكان شمال باكستان مسيرةً حاشدةً بعد صلاة الجمعة احتجاجًا على هذه التهديدات.

وأعرب المشاركون في هذه المسيرات الاحتجاجية عن دعمهم الراسخ لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ورددوا هتافاتٍ تندد بالسياسات العدائية للولايات المتحدة ورئيس البلاد.

وشدد المتحدثون في ختام المسيرة على أن أي هجومٍ أو تهديدٍ ضد السلطة الشيعية قائد الثورة يُعد بمثابة إعلان حربٍ على الأمة الإسلامية، وأن المسلمين في جميع أنحاء العالم لن يصمتوا أمام مثل هذه الأعمال.

أعرب الحاضرون في التجمع عن معارضتهم الواضحة لانضمام باكستان إلى "مجلس السلام في غزة"، واعتبروا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة غير شرعية وتتوافق مع مصالح واشنطن وتل أبيب.

