٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٨:١٧ م

في خطوة عدائية تفرض أمريكا عقوبات جديدة على ايران

في خطوة عدائية تفرض أمريكا عقوبات جديدة على ايران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران في خطوة عدائية وتماشياً مع سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها إدارة ترامب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قد قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتحديث قائمة العقوبات المفروضة على إيران.

وتكثف إدارة ترامب هذه الجهود في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها ضد إيران.

