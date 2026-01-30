  1. الاقلیمیة
عدوان إسرائيلي على وادي عزة ومحيط قرى الزهراني جنوبيّ البلاد

طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على وادي عزة ومحيط قرى الزهراني.

أفادت وكالة مهر للأنباء شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على وادي عزة ومحيط قرى الزهراني في جنوبي لبنان. والغارات أسفرت عن جريحين على الأقل حيث استهدفت تجمعاً لصيانة الحفارات في منطقة الداوودية بمحيط الزهراني جنوب لبنان.

