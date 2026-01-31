وزير النفط الايراني: سوق النفط سوق ديناميكي ولا داعي للقلق بشان وضع البترول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال باك نجاد إنه بعد مصادرة الولايات المتحدة للنفط الفنزويلي، هناك احتمال لانخفاض أسعار النفط العالمية، وهناك مخاوف من أن يكون سعر بيع النفط الإيراني أقل من الحد الأقصى للميزانية. وأضاف: "سوق النفط سوق ديناميكي".

وأوضح: "تحديد الأسعار الأساسية بناءً على مؤشرات عالمية خارجة عن سيطرتنا ويعتمد على متغيرات خارجية".

وتابع وزير النفط قائلاً: "تتغير قدرتنا على التغيير والتنسيق مع الزبائن النهائيين موسمياً وفقاً لتكاليف التشغيل وظروف العرض والطلب في السوق". وأكد باك نجاد: "توجد مؤشرات مختلفة فعالة في تحديد الأسعار، ولا شك أن زملائنا يأخذون هذه المؤشرات في الاعتبار ويسعون إلى تحقيق أفضل سعر للبيع".

