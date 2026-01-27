باك نجاد: وزارة النفط لن تتراجع عن الدفاع عن المصالح الوطنية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي حديثه مع مراسل الوكالة حول مسؤولية وزارة النفط في بيع النفط وجلب العملات الأجنبية إلى البلاد، صرّح وزير النفط محسن باك نجاد قائلاً: "تتولى وزارة النفط مسؤولية بيع نفط البلاد، وهذا يشمل التسويق والتفاوض على شروط البيع، وكل ما يتعلق بذلك، والذي يُعدّ في معظمه مسائل تسويقية".

وأضاف: "عندما يحين موعد الاستحقاق، ويتعين على مشتري نفطنا دفع ثمنه، يجب إيداع هذا المبلغ في الحسابات التي أعلنها البنك المركزي وفي البنوك العاملة، ولكن قد تحدث أحيانًا بعض التأخيرات في تحويل هذه الأموال".

وفيما يتعلق بظهور بعض المشاكل في سياق العقوبات وبيع النفط وتحويل العملات إلى البلاد، أشار باك نجاد إلى أنه: "لتقليل هذه التأخيرات، لجأت بعض المؤسسات الأخرى إلى مساعدة وزارة النفط في بعض الحالات، وبإذن الله، سيتم حل أي مشاكل قائمة قريبًا".

لم تقدم وزارة النفط أي شكاوى ضد أي شركة ائتمان حتى الآن

رداً على سؤال من مراسل وكالة مهر حول ما إذا كانوا قد طلبوا اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات الائتمان التي ربما تكون قد أهملت في استيراد العملات الأجنبية إلى البلاد، صرح وزير النفط قائلاً: "لا، حتى الآن وبحسب ما تم إبلاغي به، لم تكن لدينا أي حالات تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة بهذه الطريقة؛ ومع ذلك، سيكون من المفيد بالتأكيد للسلطات القضائية والمؤسسات الأمنية مساعدة وزارة النفط على تسريع إعادة العملات الأجنبية من مبيعات النفط؛ لأنه على أي حال، فإن شروط العقوبات ومبيعات النفط وإعادة الأموال تتم في ظل ظروف غير عادية، وهناك حاجة إلى مساعدة فعالة في هذه المجالات."

وتابع قائلاً: "في الوقت نفسه، لدينا عزمٌ جادٌ على التعامل بحزم مع أي شركة استثمارية تُهمل استيراد العملات الأجنبية إلى البلاد، لأننا لن نتراجع عن أي شيء يمس المصالح الوطنية للبلاد وحقوق الشعب، ويمكن للشعب ووسائل الإعلام أن يطمئنوا في هذا الشأن".

/انتهى/