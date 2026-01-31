حاج بابائي: الحرب الإعلامية أولوية العدو الرئيسية ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد رضا حاج بابائي : "اليوم، يحتاج الوطن إلى رجالٍ في الصفوف الأمامية للدفاع عن الشعب، رجالٍ مُلتزمين بمبادئهم ولا يتزعزعون عن طريق الحق. شعبنا من طراز المقاومة والاستشهاد، ويجب تعزيز هذه الهوية الوطنية والدينية".

ووصف زنجان بأنها من أفخر محافظات البلاد، وصرح قائلاً: "إن ميزانيات المحافظات محدودة بطبيعتها، وقد تبدو منخفضة للوهلة الأولى، ولكن عند تقييم الميزانيات الكلية، تُصنف زنجان ضمن أفضل عشر محافظات في البلاد. وهذا يدل على الإمكانيات الكبيرة لهذه المحافظة في المجالين الاقتصادي والتنموي".

وصرح نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلاً: "تسعى الولايات المتحدة إلى إبقاء أوروبا تحت نفوذها وترسيخ هيمنتها. ويمكن وصف ترامب بأنه "داعش العصر الحديث"؛ رمز للعنف المنظم الذي يسعى لتحقيق أهداف اقتصادية وهيمنية تحت ستار السياسة".

وفي تحليله للمستقبل الحضاري للجمهورية الإسلامية، قال حاج بابائي: "تقوم إيران على ثلاثة أركان: حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، والإسلام المحمدي النقي، وشعبٌ متجذر إيمانه في نسيج هويته. هذه العناصر الثلاثة لا تنفصل، وهي التي أوصلت إيران إلى عتبة قفزة نوعية".

وفي إشارة إلى تصريحات سماحة القائد حول اقتراب إيران من "ذروة التقدم"، أضاف: "تشعر أمريكا بالقلق إزاء هذه القفزة الحضارية، لأنه إذا تحققت، سيتغير التوازن العالمي تمامًا. لقد أدت جميع ضغوط الأعداء لردع إيران في نهاية المطاف إلى تعزيز قوة أمتنا".

وأكد نائب رئيس البرلمان: "لقد ترسخت قوة نظام الجمهورية الإسلامية في المنطقة. إيران لا تُقهر بالاعتماد على الشعب وبأمر الله. واليوم، هناك تناغم إيجابي بين الحكومة والبرلمان والقوى الأخرى. وهذا لا يعني غياب الخلافات، بل هو دليل على التفاعل والتلاحم لحل مشاكل البلاد".

وفي معرض حديثه عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، قال: "إن مشاكل المعيشة اليوم لا تعود إلى نقص الموارد، بل إلى الحاجة إلى إدارة فعّالة. يجب تغيير السياسات بحيث تُدمج المواطنين في صلب العملية الاقتصادية. وتسعى الحكومة والبرلمان إلى إصلاح هيكل الدعم. وتأتي زيادة الرواتب بنسبة تتراوح بين 21 و43 بالمئة، إلى جانب تطوير مشروع دعم حقيقي للطبقتين المتوسطة والضعيفة".

وأضاف حاج بابائي، مؤكداً أن جرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد شعب غزة قد ألحقت بهم العار: "العالم يقف معنا اليوم؛ شعوب العالم ترى الحقيقة. مهما حاولت أمريكا تصوير نفسها كقوة عظمى، فهي عاجزة على أرض الواقع".

