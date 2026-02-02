اللواء موسوي: قواتنا على أتم استعداد للمواجهة والرد بصفعة انتقامية ولن يكون أي أمريكي في مأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال تفقد ليلي لجاهزية إحدى وحدات القوات المسلحة، أكد اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة، على الجاهزية التامة للقوات المسلحة لمواجهة أي تهديد، مشيرًا إلى مقاومة الشعب الإيراني للسياسات الأمريكية.

وقال: "لقد صمد الشعب الإيراني في وجه طبيعة أمريكا المتعجرفة والعدوانية منذ الماضي وحتى الآن، وألحق بها هزائم متتالية. بما في ذلك الحرب الإرهابية المعقدة والمتعددة الأوجه التي خاضتها مؤخرًا، فقد قلبت حسابات العدو رأسًا على عقب".

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة: "لقد أثبت الشعب الإيراني مرارًا وتكرارًا على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية أن إيران لا يمكن ابتلاعها، وفي النهاية سيُقضى على ذلك الشخص العنيد الذي لا يتعلم من أخطائه".

وفي إشارة إلى اختلاق الأجواء في وسائل الإعلام للأعداء، صرّح قائلاً: "إنّ أولئك الذين ظلوا يروجون لفكرة "إيران الضعيفة" لعدة أشهر، مُجبرون الآن إما على التراجع عن كلامهم أو تلقّي صفعة إقليمية من القوة الإيرانية".

وتابع رئيس أركان القوات المسلحة: "يبدو أنهم نسوا أنه خلال الحرب الثماني سنوات، كيف وقف الشعب الإيراني، في ظروف صعبة، في وجه عالم الكفر، وألحق به هزيمة نكراء. وفي حرب الأيام الاثني عشر، دمّروا خطة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني التي استمرت عشرين عامًا، وهزموهم. وفي فتنة يناير، أحبطوا أيضًا مخطط الانقلاب للعدو الأمريكي الصهيوني، على غرار داعش".

واكد على جاهزية القوات المسلحة، وصرّح قائلاً: "ما يجب أن يعلمه أعداء هذه الأمة، وخاصة الولايات المتحدة، هو أن دافع قواتنا المسلحة لمحاربة العدو لم يكن يوماً كما هو عليه اليوم. لا تزال روح القتال متأججة، وأدنى خطأ سيفتح الباب أمامنا. سيرى العالم وجهاً مختلفاً لإيران قوية؛ حينها لن يكون أي أمريكي في مأمن، وستحرق نيران المنطقة أمريكا وحلفاءها من الداخل."

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة: "إذا اندلعت حرب، فإن رجال ونساء المقاومة سيمحون آثار الغرباء من المنطقة بضربة قاضية." وفي إشارة إلى بعض التهديدات البحرية، تابع قائلاً: "على من يتحدثون عن حصار بحري أن يراجعوا دروس الجغرافيا والجيوسياسة مرة أخرى؛ إيران دولة قوية وواسعة، لا يمكن حصارها."

وفي معرض حديثه عن التطورات الأخيرة، أكد رئيس أركان القوات المسلحة: بعد حرب الأيام الاثني عشر واستمرار الأعمال الأمريكية الصهيونية الخبيثة، قمنا بمراجعة عقيدة الدفاع في البلاد، وحوّلناها إلى عقيدة هجومية للقوات المسلحة، ترتكز على نهج العمليات الخاطفة واسعة النطاق، من خلال تبني استراتيجيات عسكرية فعّالة وساحقة. وعليه، سيكون عملنا سريعًا وحاسمًا، بعيدًا عن الحسابات الأمريكية.

وأشار إلى أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستندةً إلى الوعد الإلهي، ومعتمدةً على صمود الشعب وقوة القوات المسلحة المستعدة، بقيادة الإمام الخامنئي (حفظه الله)، لن تتهاون أبدًا مع الأعداء.

واختتم رئيس أركان القوات المسلحة حديثه قائلًا: لا نفكر إلا في النصر، ولا نخشى ضجيج العدو ولا غطرسته الظاهرة، ونحن على أتم الاستعداد للمواجهة والثأر.

