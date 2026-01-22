اللواء موسوي: لولا حرس الثورة الإسلامية، لما بقي لإيران أثر

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجه اللواء موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، رسالة إلى اللواء باكبور، قائد الحرس الثوري الإيراني، مباركاً "يوم حرس الثورة" في الثاني من "بهمن" الموافق لـ 22 يناير.

وقال اللواء موسوي في هذه الرسالة أنه لولا حضور حرس الثورة الإسلامية، لكان من الممكن ألا يبقى أثر لإيران والإيرانيين الذين سطروا التاريخ في جغرافيا العالم.

وأضاف رئيس الأركان: إن هزيمة الأعداء الحتمية مرهونة بملاحم أبناء الحرس الثوري، الذين وضعوا أرواحهم فوق راحاتهم للدفاع عن أمن البلاد.

وأِشار موسوي في جزء آخر من رسالته: إن الأمة الإيرانية لتفتخر وتعتز بحضور مثل هذا الحرس، الذي استطاع بقدراته واقتداره أن يذل أعداء الوطن ويحبط تهديداتهم، وخاصة الكيان الأمريكي المافيوي والإرهابي،والكيان الصهيوني الشيطاني.

