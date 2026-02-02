إيجئي: سنتعامل بحزم مع المسؤولين عن انعدام الأمن والإرهاب والخيانة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صباح يوم الاثنين، الموافق لأيام عشرة الفجر المباركة، زار حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي مرقد الإمام الخميني (رحمه الله)، وتلا الفاتحة، مُشيدًا بمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذه المراسم لتجديد العهد مع مُثل مؤسس الثورة الإسلامية العظيم، الإمام الخميني (رحمه الله)، حضر أيضًا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب رئيس السلطة القضائية.

وقال رئيس السلطة القضائية في المراسم: إن الإمام الخميني (رحمه الله) أسس ثورة لم تقتصر على إيران، ولم تبقى حبيسة إيران. خلال عهد بهلوي، تعرض الشعب الإيراني للإذلال والتهميش، ومُسّت كرامته وعزته. قطع الإمام (رحمه الله) يد الأجانب وأعاد الكرامة للإنسان.

وأضاف: "على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية، سعى الاستكباء العالمي إلى إعادة إيران إلى ما قبل الثورة. لم يقتصر الأمر على قطع أيديهم في إيران، بل اتضحت مخططاتهم وبرامجهم، وأصبح العالم اليوم مناهضًا للاستكبار".

صرح رئيس السلطة القضائية قائلاً: "لقد أكد الإمام (رحمه الله) على أهمية الثقة بالشعب واحترامه والاستفادة من قدراته. إن إهمال الشعب سيؤدي إلى عواقب وخيمة. في الأحداث الأخيرة، وقفت السلطة القضائية إلى جانب الشعب وقوات الأمن والاستخبارات منذ البداية، ولا تزال كذلك حتى اليوم. لقد أعلنا جهاراً أننا سنحاسب من خانوا الوطن، وارتكبوا الاغتيالات، وكانوا قادة هذه الجرائم، ومارسوا العدوان والعنف.

وأكد محسني ايجئي: "لن نسمح للعدو بالمساس بممتلكات الشعب وأرواحه، ولن نسمح له ببثّ الفوضى وعدم الاستقرار".

