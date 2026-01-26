لجنة الأمن القومي بإيران: على الجنود الأميركيين "توديع عائلاتهم" إذا ارتكبت بلادهم حماقة

أفادت وكالة مهر للأنباء حذّر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، من أي تصعيد أميركي محتمل ضد إيران، مؤكداً أن عواقبه ستكون خطيرة.

وقال عزيزي، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "إذا أقدمت الولايات المتحدة على ارتكاب حماقة ما بناءً على حسابات خاطئة لرئيسها المتوهّم، آمل أن يكون جنودها في المنطقة قد ودّعوا عائلاتهم".

وأرفق المنشور بصورة لجنود أميركيين ينظرون إلى نعوش تعود لجثث جنود أميركيين قُتلوا في حروب سابقة.

في موازاة ذلك، شدّد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، خلال اجتماع لمتابعة سير المحاكمات في قضايا المتهمين في الاضطرابات الأخيرة، على أن الشعب "يتوقّع ويطالب بمحاكمة المتهمين والعناصر الرئيسيين في أعمال الشغب ومرتكبي الأعمال الإرهابية في أسرع وقت، ومعاقبتهم في حال ثبوت التُهم".

وأكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن محاسبة المتورطين لا تقتصر على العقوبات القانونية، بل تشمل أيضاً إلزام كل من كان له دور في أعمال الشغب، سواء كان آمراً أم متسبباً أم محرّضاً أم منفّذاً، بتعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

/انتهى/