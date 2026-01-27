ارتفاع إنتاج الروبيان بنسبة 37% في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن رضا أسدي، المدير العام لمكتب صحة وإدارة أمراض الأحياء المائية التابع للمنظمة البيطرية الإيرانية، عن زيادة بنسبة 37% في إنتاج الروبيان المستزرع عام 1404 (2025)، قائلاً: "أدى تطبيق برامج الصحة والمكافحة إلى حصاد أكثر من 62 ألف طن من الروبيان".

وأضاف: "ساهمت جهود المنظمة البيطرية في مجال صحة وإدارة أمراض الروبيان، باستخدام أساليب منهجية للملاحظة والرصد والرعاية والتقييمات الصحية، في تحقيق أحد أنجح مواسم تربية الروبيان في البلاد".

وتابع: "بالنظر إلى الظروف الخاصة بصناعة تربية الروبيان، كان لتطوير وتنفيذ برامج شاملة وتشاركية، ذات نهج متكامل قائم على اعتبارات فنية ومتخصصة ومناخية وبيئية، إلى جانب الإشراف الصحي الدقيق على عملية التربية في مختلف المناطق، دورٌ فعال في غياب الأمراض أو انخفاضها بشكل ملحوظ في مزارع التربية".

وفي إشارة إلى الزيادة في نشاط مزارع الروبيان، صرح أسدي قائلاً: في عام 1404، كان هناك أكثر من 16000 مزرعة لتربية الروبيان نشطة في محافظات تربية الروبيان الخمس وهي بوشهر، وهرمزجان، وسيستان وبلوشستان، وخوزستان، وغلستان، وهو ما يمثل زيادة بنحو 10 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

/انتهى/