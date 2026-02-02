تشغيل 33 مشروعاً صناعياً وتعدينياً رئيسياً في هرمزجان خلال عشرة الفجر

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح خليل قاسمي أن تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الإنتاجية في هرمزجان، قد وفّر فرص عمل مباشرة لألفين و 14 شخص، مضيفًا أن هذه المشاريع ستُشغّل في مدن بندر عباس، ومناب، وبندر لنجة، وبستك، وبارسيان، وبندر خمير، وحاجي آباد، وجاسك، ورودان، وباشاجرد.

وذكر المدير العام لشركة هرمزجان سمات أن أهم مجالات عمل هذه المشاريع هي إنتاج أنواع مختلفة من البيتومين والهيدروكربونات، وتصنيع مكونات وقطع غيار السفن البحرية، وإنتاج الخرسانة الجاهزة، ومعالجة الرمل والحصى، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع، إلى جانب توفيرها فرص عمل واسعة النطاق، تُعدّ خطوة هامة في زيادة القدرة التصديرية للمحافظة وتعزيز سلسلة الإنتاج الوطنية.

وأضاف قاسمي: "إنّ التواجد الفعّال لمستثمري القطاع الخاص ودعم الحكومة في توفير البنية التحتية قد ساهما في تسريع تنفيذ المشاريع، وقد اقترب العديد منها من مستوى المنافسة العالمية بفضل استخدام التقنيات الحديثة".

وأشار إلى أن تدشين هذه المشاريع يُعدّ خطوة نحو تحقيق اقتصاد مستدام وتحويل هرمزجان إلى مركز جديد للصناعة والتجارة في جنوب البلاد، وتابع قائلاً: "لقد رُوعي في هذه الخطة نصيب كل مدينة بما يتناسب مع قدراتها الصناعية والتعدينية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة في جميع أنحاء هذه المحافظة".

