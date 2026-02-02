بنك "جي بي مورغان" يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار في 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت هذه التوقعات في وقت واصل فيه المعدن النفيس انخفاضه خلال تعاملات -اليوم الاثنين- ليهبط إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعد أن كان قد بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 5594.82 دولارا للأوقية الخميس الماضي قبل أن تتراجع الأسعار بفعل قوة الدولار وضعف التفاؤل في الأسواق.

وأوضح البنك في المذكرة أنه ما يزال مقتنعا بتفاؤله طويل الأجل تجاه الذهب على خلفية التحول الهيكلي المستمر نحو الأصول الحقيقية مقابل الأصول الورقية، مع توقعات بأن تشتري البنوك المركزية نحو 800 طن من الذهب في 2026، في ظل اتجاه واضح لدى الدول لتنويع احتياطياتها بعيدا عن العملة الأمريكية.

