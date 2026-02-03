الحراك الشعبي العراقي يحذر من استمرار التدخلات الامريكية في القرارات الداخلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الكرعاوي ان "العراق له حرية الاختيار واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، خصوصا فيما يتعلق بمسألة اختيار رئيس الوزراء الجديد، بعيدا عن التدخلات والاملاءات الامريكية".

وأضاف ان "مايجري من محاولات لفرض الاملاءات الامريكية والتدخلات الإقليمية في الشأن العراقي تندرج ضمن مساعي الغرب وحلفائه لجر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني والسيطرة على قراره السياسي".

وبين ان "استمرار التدخلات الخارجية وخصوصا الامريكية تفقد العراق هيبته وسيادته على قراراته، حيث تتخذ أمريكا من المال العراق الذي تسيطر عليه ان تفرض كلمتها على الطبقة السياسية وتتحكم في مقدرات البلد وقراراته

المصيرية".المصدر:المعلومة