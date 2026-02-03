  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٨:١٩ ص

السفير الايراني لدى العراق يلتقي الشيخ قيس الخزعلي في بغداد

التقى السفير الايراني في بغداد محمد كاظم ال صادق، ليل الاثنين، الامين العام لحركة عصائب اهل الحق العراقية الشيخ قيس الخزعلي، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وسائل اعلام عراقية، ان السفير ال صادق والشيخ الخزعلي استعرضا، خلال اللقاء الذي جمع بيهما الاثنين، العلاقات الايرانية – العراقية، والتطورات في المنطقة والعالم.

الى ذلك، اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، على موقف العراق الداعم للجمهورية الاسلامية الايرانية امام التهديدات التي تواجهها اليوم.

وطالب الشيخ الخزعلي، خلال اللقاء، باحترام سيادة الدول؛ مؤكدا رفضه لأي عدوان من شأنه ان يهدد امن واستقرار الدول الاخرى.

كما تبادل الجانبان في هذا اللقاء، السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق، وبما يصب في مصلحة شعبيهما.

وفي وقت سابق، كان الشيخ الخزعلي قد حذّر من مغبة أي اعتداء عسكري تشنه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران؛ مؤكّدًا بأن مثل هذا السلوك يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في منطقة غرب آسيا، وسيقابل بردّ قاس.

