  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٥:٣٧ م

باكستان تعلن تلقيها دعوة للمشاركة في المفاوضات بين إيران وأمريكا

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية دعوة بلادها للمشاركة في المفاوضات المقبلة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في إسطنبول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية "طاهر أندارابي" صرح لوسائل الإعلام المحلية، أن بلاده تلقت دعوة رسمية لحضور المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وحسب تقرير موقع صحيفة "داون" الباكستانية، فقد أشار مصدر دبلوماسي إلى أن مشاركة اسلام اباد في هذا الاجتماع، تحظى بأهمية خاصة لتخفيف التوترات، حيث بذلت إسلام أباد جهودا غير رسمية لتسهيل الحوار بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يمثل نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار" بلاده في المفاوضات المقررة يوم الجمعة بمدينة إسطنبول.

وفي الوقت نفسه، أفادت بعض وسائل الإعلام الدولية بإمكانية حضور دول وشخصيات إقليمية أخرى في هذا الاجتماع، حيث من المتوقع أن يشارك وزراء خارجية كل من تركيا وقطر ومصر، إلى جانب نظرائهم من عمان والسعودية وباكستان، في هذه المفاوضات.

