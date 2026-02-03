باكستان تعلن تلقيها دعوة للمشاركة في المفاوضات بين إيران وأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية "طاهر أندارابي" صرح لوسائل الإعلام المحلية، أن بلاده تلقت دعوة رسمية لحضور المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وحسب تقرير موقع صحيفة "داون" الباكستانية، فقد أشار مصدر دبلوماسي إلى أن مشاركة اسلام اباد في هذا الاجتماع، تحظى بأهمية خاصة لتخفيف التوترات، حيث بذلت إسلام أباد جهودا غير رسمية لتسهيل الحوار بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يمثل نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار" بلاده في المفاوضات المقررة يوم الجمعة بمدينة إسطنبول.

وفي الوقت نفسه، أفادت بعض وسائل الإعلام الدولية بإمكانية حضور دول وشخصيات إقليمية أخرى في هذا الاجتماع، حيث من المتوقع أن يشارك وزراء خارجية كل من تركيا وقطر ومصر، إلى جانب نظرائهم من عمان والسعودية وباكستان، في هذه المفاوضات.

