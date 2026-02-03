  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٣:٤٨ م

الخارجية القطرية: اتصالات مكثفة مع إيران وعلى أعلى المستويات لمنع التصعيد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن الاتصالات مستمرة وعلى أعلى المستويات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار الجهود الرامية إلى منع التصعيد في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث ماجد بن محمد الأنصاري أوضح أن جميع الأطراف المعنية تجري اتصالات متواصلة لتفادي أي تصعيد إقليمي، مؤكداً ضرورة الانتقال من حالة التوتر القائمة إلى مسار تفاوضي، لا سيما في ما يتعلق بالملف الإيراني.

وأشار إلى أن دولة قطر على تواصل دائم مع الدول المجاورة، وأن هناك تعاوناً قائماً للقيام بدور إيجابي يهدف إلى خفض التوتر ومنع التصعيد.

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات يمثل الطريق الوحيد لحل المشكلات، لافتاً إلى أن بلاده تتخذ الاحتياطات اللازمة، لكنها تفضل في المرحلة الراهنة التركيز على الخيارات الدبلوماسية.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وصف المتحدث هذه العملية بأنها «معقدة للغاية»، مؤكداً أن تركيز الدوحة ينصب على إخراج الأطراف من أجواء التوتر والتصريحات المتبادلة والتصعيد، والانتقال نحو مرحلة تفاوضية جديدة.

جواد ماستری فراهانی

