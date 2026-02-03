  1. الاقلیمیة
الشيخ نعيم قاسم: إيران درّة التاج وقادرة على هزيمة أميركا و’إسرائيل’

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن إيران تمثل درّة التاج في العالم، مشيرًا إلى أنها ستواصل مسيرتها، وهي قادرة على هزيمة أميركا والكيان الإسرائيلي، مستندةً إلى ثباتها وإمكاناتها وإرادة شعبها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أضاف الشيخ قاسم، في كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس المعهد الإسلامي للتربية والتأهيل، ومولد الامام المهدي (عج)، أن الوعد بالنصر قائم رغم البلاءات والصعوبات، مؤكداً أن التحديات الراهنة لن تؤثر على مسار المواجهة وثبات محور المقاومة.

وتوجه الأمين العام بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية إلى الشعب الإيراني وقيادته وجميع العاملين في الجمهورية الإسلامية، لافتاً إلى أهمية هذه المناسبة في دعم مسيرة المنطقة وقضاياها المصيرية.

وشدد الشيخ قاسم على أن استمرار المواجهة مع القوى الأجنبية، خصوصاً الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، يعتمد على الثبات الداخلي وإمكانات الشعوب، مؤكداً أن إيران ومحور المقاومة ماضون في تحقيق أهدافهم رغم الظروف الراهنة.

