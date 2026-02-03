وزير الأمن الايراني: حققنا نجاحًا كبيرًا في التعامل مع عملاء الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فيما يتعلق بأثر "قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني" في مواجهة الأعمال الإرهابية للمخربين، قال السيد إسماعيل خطيب: لطالما بذل البرلمان جهودًا قيّمة في صياغة القوانين وتيسير شؤون الأمن القومي وأنشطته، فضلًا عن معالجة قضايا ومواضيع أخرى. ومن خلال إقرار قوانين مثل "تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية للأمن القومي والمصالح الوطنية"، أو متابعة قضايا مثل "خطة مكافحة النفوذ الأجنبي"، اتخذ البرلمان تدابير فعّالة كان لها أثر إيجابي وملموس في عمليات الوقاية والمواجهة والنضال.

صرح وزير الأمن قائلاً: "لقد حققنا اليوم إجراءات جيدة ونجاحاً في قضية الاضطرابات بفضل التضافر والتعاون بين الأجهزة الأمنية، وتحديداً الحرس الثوري الإسلامي، ودعم الأجهزة الأخرى، والتعاون الجاد والفعال للنظام القضائي في التعامل مع المحرضين والقادة ومن كانوا عملاء أجانب وتلقوا رواتب ومساعدات أجنبية في هذا الصدد".

