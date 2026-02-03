سفير إيران في الرياض: تربطنا علاقات قوية مع السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد "عنایتي" في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، حرص كل من طهران والرياض على حماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب التوترات والتحركات التي تهدد السلم الإقليمي.

واشار إلى أن الاتصالات والتنسيق بين ايران والسعودية، متواصلان في عدة مجالات؛ داعيا إلى إدراك حساسية الوضع الحالي في ظل التهديدات المتكررة التي تواجه المنطقة واحتمال الانجرار نحو توترات غير مسبوقة.

وأكد السفير الايراني في الرياض على أن الجمهورية الإسلامية ترى بأن استقرار المنطقة يصب في مصلحة جميع الدول، وأن اللقاءات والمشاورات المتكررة مع المسؤولين السعوديين تؤكد هذا الموقف؛ مشددا على أن التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف "عنایتي"، أن العلاقات بين إيران والسعودية قوية ومستقرة، بفضل قيادة كلا البلدين وفهمهما لأهمية هذه الاواصر وضرورة تطويرها وتعزيز اثارها الإيجابية؛ مشددا على ان هذه العلاقات لا يمكن المساس بها.

وفي جانب من هذا الحوار، أشاد عنايتي، بتضامن المملكة العربية السعودية مع إيران خلال حرب الـ 12 يوما الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني؛ لافتا الى ان الرياض أدانت بشدة العدوان "الإسرائيلي" على طهران، وتواصلت عبر وزير خارجيتها منذ اليوم الأول لهذا العدوان؛ مؤكدا بالقول : نحن لم نتفاجأ بهذا الموقف المساند الذي اعرب عنه اشقاؤنا السعوديين انذك.