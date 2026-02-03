  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٦:٥٤ م

سفير إيران في الرياض: تربطنا علاقات قوية مع السعودية

سفير إيران في الرياض: تربطنا علاقات قوية مع السعودية

اكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض "علي رضا عنايتي" على وجود علاقات قوية بين طهران والرياض؛ مستبعدا حدوث اي خلل في هذه العلاقات، وقال : إن الزيارات واللقاءات الثنائية قائمة بشكل علني، وفي بعض الاحيان سريا وبعيدا عن وسائل الإعلام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد "عنایتي" في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، حرص كل من طهران والرياض على حماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب التوترات والتحركات التي تهدد السلم الإقليمي.

واشار إلى أن الاتصالات والتنسيق بين ايران والسعودية، متواصلان في عدة مجالات؛ داعيا إلى إدراك حساسية الوضع الحالي في ظل التهديدات المتكررة التي تواجه المنطقة واحتمال الانجرار نحو توترات غير مسبوقة.

وأكد السفير الايراني في الرياض على أن الجمهورية الإسلامية ترى بأن استقرار المنطقة يصب في مصلحة جميع الدول، وأن اللقاءات والمشاورات المتكررة مع المسؤولين السعوديين تؤكد هذا الموقف؛ مشددا على أن التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف "عنایتي"، أن العلاقات بين إيران والسعودية قوية ومستقرة، بفضل قيادة كلا البلدين وفهمهما لأهمية هذه الاواصر وضرورة تطويرها وتعزيز اثارها الإيجابية؛ مشددا على ان هذه العلاقات لا يمكن المساس بها.

وفي جانب من هذا الحوار، أشاد عنايتي، بتضامن المملكة العربية السعودية مع إيران خلال حرب الـ 12 يوما الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني؛ لافتا الى ان الرياض أدانت بشدة العدوان "الإسرائيلي" على طهران، وتواصلت عبر وزير خارجيتها منذ اليوم الأول لهذا العدوان؛ مؤكدا بالقول : نحن لم نتفاجأ بهذا الموقف المساند الذي اعرب عنه اشقاؤنا السعوديين انذك.

رمز الخبر 1968079

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات