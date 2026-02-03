عزيزي: الأعمال الإرهابية الأخيرة اسفرت عن هزيمة أخرى للولايات المتحدة والكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سعد بن عبد الله، سفير قطر لدى طهران، مع إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، رحب عزيزي بالعلاقات التاريخية بين إيران وقطر، مؤكدًا على أهمية تطويرها والارتقاء بها.

واصل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي انتقاده لتدخل الأجانب، واصفًا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بأنهما يشكلان تهديدًا مشتركًا لدول المنطقة، وقال: "إن وجود الولايات المتحدة والأجانب في المنطقة، الساعين لنهب الموارد، لن يفيد أي دولة".

ووصف عزيزي العلاقات بين إيران وقطر بأنها على أعلى مستوى، مضيفًا: "لن نسمح لوجود الدول الأجنبية بأن تؤثر سلبًا على العلاقات الطيبة بين البلدين".

كما اعتبر أعمال الكيان الصهيوني في مهاجمة الأراضي الإيرانية دليلًا على طبيعته الوحشية، وشدد على عجز الولايات المتحدة عن التصدي لهذه الجرائم.

في جزء آخر من خطابه، أشار عزيزي إلى الأحداث المريرة الأخيرة في بلادنا، معتبراً الجرائم المرتكبة ضد المواطنين وقوات الأمن استمراراً للهزيمة المخزية التي مُني بها الكيان الصهيوني في حرب الأيام الاثني عشر، وأضاف: إن الأعمال الإجرامية التي تمثلت في إرسال جماعات إرهابية إلى إيران أسفرت عن هزيمة أخرى للولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وفي الختام، اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن تطوير وتوسيع العلاقات البرلمانية بين البلدين أساسٌ لتطوير العلاقات بين الحكومتين، وشدد على أهمية توسيع التعاون وتعزيز التقارب بين دول المنطقة.

و من جه اخرى، هنأ سفير قطر لدى طهران، بمناسبة حلول ايام عشرة الفجر وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، كما أعرب عن تعازيه في استشهاد عدد كبير من المواطنين الإيرانيين وقوات الأمن في الهجمات الإرهابية الأخيرة.

وتابع قائلاً إن العلاقات التاريخية والثقافية الممتازة تربط البلدين وثيقة، وأقرّ بأن قطر تربطها علاقات ممتازة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن أمن إيران يمثل أولوية قصوى بالنسبة لقطر، وأدان أي مساس بأمن إيران.

وفي ختام الاجتماع، أكد على أهمية تطوير وتوسيع العلاقات في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، ولا سيما العلاقات البرلمانية بينهما

